Riaprirà al traffico martedì 28 gennaio alle 13 il ponte di Oloè, sulla provinciale Oliena-Dorgali, crollato nel novembre 2013 a causa del ciclone Cleopatra trascinando con sé l’auto con a bordo l’agente di polizia Luca Tanzi. L’ordinanza è stata firmata dall’amministratore della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, e già trasmessa ai sindaci dei due comuni interessati e alla Prefettura. Dal 2017 il viadotto è oggetto di un’inchiesta giudiziaria legata alla sicurezza. Il primo via libera all’apertura era arrivato il 13 gennaio scorso con il parere favorevole della Procura di Nuoro, che aveva deciso il sequestro del ponte.

Pochi giorni dopo a dare l’ok definitivo era stato il presidente del Tribunale barbaricino, Giovanni Angelicchio, davanti al quale è in corso il processo per frode in pubbliche forniture contro i responsabili della ditta che nel 2014 eseguì i lavori sull’infrastruttura. Martedì prossimo, dunque, si concluderà l’odissea dei cittadini di Oliena e Dorgali, rimasti isolati per sette anni prima di poter di nuovo transitare sulla provinciale, un’arteria di vitale importanza per i collegamenti tra i due paesi, ma anche per l’interno del Nuorese e la costa.