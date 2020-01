In alcuni casi lavoravano ma in nero, in altri facevano figurare un nucleo familiare falsato, in altri non avevano nemmeno la residenza in Italia. Ecco gli escamotage scoperti dalla Guardia di finanza che a Cagliari ha rintracciato trenta furbetti del reddito di cittadinanza, la misura varata dal Governo per garantire un’entrata economica alle persone disoccupate in difficoltà.

Gli uomini delle Fiamme gialle, incrociando i dati in loro possesso, sono riusciti a risalire a una serie di persone che percepivano il sussidio in modo irregolare. “In tutte queste circostanze – si legga in una nota – per i soggetti che hanno ricevuto indebitamente il reddito di cittadinanza è scattata, da un lato, la denuncia all’Autorità giudiziaria e, dall’altro, la segnalazione all’Inps ai fini del recupero delle somme”.