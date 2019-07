Percepivano il reddito di cittadinanza ma allo stesso tempo lavoravano in nero. L’Ispettorato del lavoro di Cagliari-Oristano ha scoperto otto persone che eseguivano lavori in nero percependo il sostegno economico previsto dal Governo.

Sono stati scoperti incrociando i dati delle ispezioni con quelli della banca dati Inps che contiene l’elenco dei percettori del reddito di cittadinanza. Per tutti questi casi (sei dei quali riguardano il settore edile) si procederà alla segnalazione all’istituto di previdenza e alla Procura della Repubblica.

“Il lavoratore in nero che percepisce il beneficio del reddito – fa sapere l’Ispettorato in una nota – rischia infatti l’incriminazione per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. In caso di condanna è prevista per il lavoratore in nero la reclusione fino a sei anni e la revoca del reddito di cittadinanza, con l’obbligo di restituire tutto quanto percepito, oltre all’impossibilità di richiedere il sussidio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. È disposta – prosegue il comunicato – la semplice decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza nel caso in cui venga accertato che il lavoratore in nero, pur non essendo direttamente percettore del reddito, fa tuttavia parte del nucleo familiare di un soggetto che ne beneficia. La legge prevede anche gravi conseguenze per il datore di lavoro che impiega in nero personale che risulta essere percettore del reddito di cittadinanza”.