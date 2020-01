Abbanoa prende posizione anche sul secondo articolo di Sardinia Post sul reclutamento di “due addetti amministrativi specialisti in gestione e recupero del credito”, una selezione finita negli uffici della Procura. La nuova nota della spa arriva a stretto giro dopo la prima sulla folgorante ascesa di Francesco Lilliu, il segretario del Pd nella provincia di Cagliari assunto il primo dicembre a tempo indeterminato come quadro (leggi qui). Sul ‘caso Lilliu’ ha firmato il comunicato l’amministratore unico Abramo Garau; sull’altra selezione scrive il responsabile delle Risorse umane, Pierluigi Cocco. Anche stavolta ai vertici di Abbanoa risponde il direttore del nostro giornale, Guido Paglia (qui la replica a Garau).

In merito all’articolo ‘Modifica parziale della graduatoria: concorso Abbanoa finisce in Procura’ pubblicato sul Sardiniapost il 22 gennaio 2019 richiedo la pubblicazione integrale della seguente nota ai sensi dell’articolo 8 della Legge 47/1948.

La selezione SP242 per “2 Addetti amministrativi specialisti” per Settore Gestione e Recupero del Credito è stata effettuata ai sensi del regolamento vigente con procedure codificate e conformi alla legge. I risultati parziali delle singole prove sono ufficializzati agli interessati in maniera formale.

Nella prima stesura della graduatoria, che dà atto degli esiti, era presente un errore di digitazione nei punteggi relativi a due candidati che si trovavano uno successivo all’altro nell’elenco in ordine alfabetico. Tali punteggi peraltro erano già stati pubblicati correttamente in precedenza all’atto della comunicazione dei risultati della prova scritta.

La graduatoria finale dà quindi atto dei risultati. L’errore di digitazione nella stesura dell’elenco finale, peraltro puntualmente verificato in base ai verbali ufficiali ed agli atti notificati formalmente anche agli interessati, è stato corretto come è doveroso fare, in assoluta trasparenza.

La polemica sollevata non nasconde la realtà dei fatti: il candidato è risultato inidoneo. L’errata attribuzione di un punteggio addirittura maggiore non modifica tale giudizio negativo non poteva certo essere ribaltato rispetto a quello spettante, né sarà ora ribaltato a seguito di gratuite illazione.

Pierluigi Cocco

Seconda replica: Abbanoa non si arrende e continua a sfoggiare repliche incomprensibili

Ad Abbanoa le anguille proliferano. Dopo l’amministratore unico Garau, adesso ci scrive Cocco, non un semplice responsabile delle Risorse Umane, cioè del Personale, ma il titolare della pomposa funzione denominata nientemeno “Settore Complesso Human Capital”. Eh, sì, un settore talmente complesso da riuscire a far esprimere il suo titolare non in lingua italiana, ma nel più puro ostrogoto. E facendo nascere anche il dubbio che in quell’azienda non solo non sappiano scrivere, ma neppure leggere. Perché Alessandra Carta ha scritto che c’e un concorso finito all’attenzione della Procura della Repubblica. Su questo punto sostanziale, l’abile Cocco tace. Preferendo avventurarsi in un burocratese che fa impallidire quello del suo amministratore unico, Garau. Parla in maniera confusa di un errore materiale subito individuato e sanato. Ne prendiamo volentieri atto. Ma allora, secondo Cocco, come mai c’è un candidato che si è rivolto alla magistratura? Sardinia Post non fa alcuna illazione, si limita a fare cronaca. E se i giudici confermeranno la tesi del mero errore materiale, ne darà puntuale notizia.

Piuttosto, ma perché ad Abbanoa, con la stessa tempestività con cui si precipitano a scrivere rettifiche inutili e incomprensibili, non si concentrano nella soluzione degli innumerevoli problemi idrici denunciati ogni giorno dagli utenti della Sardegna? Sarà il caso di ricordarglielo dando voce agli utenti. Ecco un impegno che il nostro giornale si assume da subito.

G. P.