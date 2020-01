Una nota ufficiale, in sette punti. La firma l’amministratore unico di Abbanoa, Abramo Garau, “in riferimento selezione 239 per l’individuazione di un esperto nei processi di gestione del credito”. Ovvero la folgorante ascesa del segretario Pd nella provincia di Cagliari, Francesco Lilliu, che dal primo dicembre è assunto a tempo indeterminato nella spa che gestisce in Sardegna il servizio idrico, come raccontato ieri da Sardinia Post.

Scrive Garau: “La selezione, indetta per una posizione con specifica e comprovata esperienza, si è così svolta. I candidati ammessi alla selezione hanno presentato domanda che è stata vagliata da una società di selezione esterna specificamente incaricata. Le valutazioni dei titoli e del colloquio sono state declinate con attribuzione dei punteggi corretti da parte della commissione. Le figure che partecipano alle selezioni di questo tipo necessitano di tutela della riservatezza perché, vista la particolare specializzazione richiesta, normalmente operano con altre società e una non comunicata partecipazione a selezione al proprio datore di lavoro potrebbe determinare implicazioni nel ruolo e nei rapporti rivestiti”.

L’amministratore unico della spa elenca, in buona sostanza, la procedura seguita e sulla quale Sardinia Post non è neppura entrata nel merito. Poi la nota di Garau prosegue così: “Per questo motivo per tutte le figure selezionate Abbanoa usa la pubblicazione diretta sul sito – o sul sito delle società di selezione se incaricate – senza indicare in chiaro i partecipanti, ai quali viene attribuito un codice numerico o alfanumerico per la gestione di tutte le fasi pubbliche delle procedure (convocazioni, pubblicazioni calendari, pubblicazione graduatorie ecc.). Gli esiti delle selezioni sono comunicati formalmente ai partecipanti. Nel caso specifico sono stati comunicati il 14.11.2019″. Infine: “Le procedure con evidenza pubblica, codificate in regolamento e formalmente documentate, garantiscono la libera partecipazione ed escludono azioni ‘soggettive’ tanto per ‘assumere’ per aderenza politica, quanto per ‘escludere’ per aderenza politica o per ruoli precedentemente svolti”.

***

Risponde il Direttore di Sardinia Post

Dopo le Sardine, arrivano le Anguille. Come l’amministratore unico di Abbanoa, che invece di preoccuparsi di fare fronte tempestivamente alle migliaia di disagi dei sardi in tema di forniture dell’acqua, si precipita a cercare di rettificare ciò che non è rettificabile in alcun modo. Così, in perfetto burocratese, si guarda bene dal contestare la fondatezza di quanto scritto da Alessandra Carta nel suo articolo (che non è un post, si documenti Garau, si documenti…) e nascondendosi dietro alla privacy dice che l’assunzione del segretario provinciale del Pd cagliaritano è del tutto regolare. E chi l’ha messo in dubbio? Il problema è quello dell’opportunità e di una procedura tenuta un po’ troppo riservata. E’ una semplice questione di trasparenza, caro Garau, a far nascere qualche interrogativo. Questo nemmeno il suo burocratese è in grado di negarlo.

G. P.