Vi presentiamo le nostre sue piccole new entry , una da Cabras ( la nera ) e una da Terralba ( la bianca ) . Non sono parenti ma entrambe sono arrivate da noi con una zampa fratturata . La bianca era stata buttata via con i fratelli chiusa per n una busta deve aver preso la botta peggiore ed è’ arrivata da noi con un omero fratturato e in coma . Ora ha ripreso a camminare. La nera invece ha il bacino e il femore frantumati e nessun ortopedico potrà aggiustarla e rimarrà zoppa per sempre . Le abbiamo messe insieme ora che hanno superato il loro periodo peggiore. Sono bellissime e stanno oramai bene cercano casa .. taglia medio piccola . Sembrano l’una la fotocopia dell’altra a colori scambiati . Due femminucce che abbiamo chiamate Yin (la nera ) e Yang (la Bianca ) .. chi regala loro una nuova casa ? Condividete please 😉 baci  . E grazie 🙂 le trasportiamo ovunque anche separate , con la collaborazione di Effetto Palla previo preaffido. Se siete interessati mandateci un messaggio privato. 🙂

