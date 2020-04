Errata corrige: la Giunta ha sbagliato. Passata una notte dal grafico-torta diffuso ieri, quello inserito nel file del punto stampa regionale e dal quale si ricava un 84,7 per cento di contagi negli ospedali e nelle Rsa, dall’Ufficio stampa di viale Trento hanno mandato un altro grafico. Alle 12,49 di oggi. Un’altra torta con la quale si precisa che quell’84,7 per cento “si riferisce ai soli operatori sanitari” risultati positivi al coronavirus e non al totale dei casi di positività registrati sinora nell’Isola. Quindi al 24 per cento di 1.128 infetti e non ai complessivi 1.128. Certo: così il contesto di riferimento muta di molto, sebbene resti sempre altissimo il numero dei dipendenti ospedalieri e delle Rsa che ha contratto il Covid-19. Si viaggia su un valore più che doppio rispetto alla media nazionale.

Ieri Sardinia Post ha dato la notizia di quell’84,7 per cento linkando il documento della Regione, proprio per garantire la massima trasparenza della fonte, vista la delicatezza del dato e insieme la sua mostruosità. Adesso si scopre l’errore. Il grafico di ieri aveva un titolo: ‘Distribuzione per luogo di esposizione’. Così si leggeva nella stringa in alto, senza alcuna altra specifica. Il tutto messo sotto la torta dedicata ai positivi totali (come si vede nella Foto 1). Oggi, invece, cambia tutto. La Regione ha intanto dato un nuovo titolo al grafico di ieri, a riprova dell’errore commesso. Nella stringa adesso è scritto: “Operatori sanitari: distribuzione per luogo di esposizione”.

Tutto risolto? Non proprio. Il conto non torna sul valore assoluto che corrisponde al 24 per cento di operatori sanitari infetti, come indicato nel grafico della Regione. Infatti: ieri, 13 aprile, i contagi totali erano 1.128. Da cui si ricava che il 24 per cento è pari a 271 malati. Ma nella torta inviata oggi dalla Regione i lavoratori della sanità malati scendono a 255. Non si capisce, pertanto, a quale dato complessivo faccia riferimento quel 24 per cento.

Di certo si tratta di una cifra che cambia al ribasso nel giro di poche ore e non aiuta a fare chiarezza in un quadro già di per sé complicato. Per di più si tratta di un tema che in Sardegna è stato da subito scivoloso, perché dapprima la Giunta ha nascosto i numeri dei contagi tra operatori sanitari, poi, dopo le proteste, ha deciso di diffonderli. Ma le cifre comunicate ai giornali sono sempre state inferiori rispetto a quelle certificate dall’Istituto superiore di sanità.

I 255 contagi tra medici, infermieri e oss, stando al grafico della Regione, sono così divisi: 176 operatori si sono ammalati negli ospedali; 40 nelle Rsa; 20 fuori dalle strutture sanitarie; su 19 il dato non è specificato. Ma un dubbio resta, a discapito della credibilità della ricostruzione fornita dalla Giunta: come si fa a dire che un operatore sanitario non si è ammalato in corsia se ogni giorno è andato a lavorare? (al. car.)