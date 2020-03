I malati di coronavirus in Sardegna sono 43 e non 44, come diffuso stamattina dall’Unità di crisi. L’errore l’ha fatto la Regione che infatti nell’ultimo aggiornamento delle 18,48 ha corretto il tiro al ribasso. Secondo il nuovo calcolo, i contagi odierni su Cagliari sono quattro e non cinque. Quindi: la provincia di Nuoro guida la classifica con 18 infetti; segue la Città metropolitana del capoluogo a quota 15 (e non più 16). Poi ecco il Sud Sardegna con 4 casi. Stesso numero di malati per il Sassarese, mentre l’Oristanese ne ha due.

Ai 43 contagi accertati dopo la correzione va comunque aggiunto il paziente di Alghero, di cui l‘Ansa ha dato notizia e la Regione ha confermato. Il nuovo caso, tuttavia, non è stato ancora ufficializzato dall’Unità di crisi, ma non appena arriverà il riconoscimento da parte della task force la provincia di Sassari passerà da quattro e cinque malati. Così il totale della SArdegna salirà di nuovo a 44. Ma non a 45, come sarebbe stato col conteggio di stamattina, quello memorizzato dai lettori.

La precisione è necessaria per non generare confusione nelle migliaia di cittadini che stanno seguendo col fiato sospeso l’evolversi dell’emergenza. E proprio perché si tratta di un fatto collettivo, che interessa tutti, indistintamente, è necessaria la massima trasparenza. Anche in caso di errori. Che è dovere della stampa segnalare per assicurare a tutti i cittadini la migliore informazione possibile.

