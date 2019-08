Altri cinque pastori – di Orotelli e Nuoro – risultano indagati per violenza privata e danneggiamento in una

delle inchieste aperte dalle procure sarde sui blocchi stradali alle autocisterne, durante le proteste per la vertenza sul prezzo del latte. Secondo quanto riporta L’Unione Sarda agli allevatori è stata notificata la conclusione delle indagini. In particolare i cinque sono accusati di un episodio risalente allo scorso 9 febbraio quando due auto avevano bloccato un’autocisterna costringendo l’autista a buttare in strada il carico di latte sotto insulti e minacce.

LEGGI ANCHE: Camionisti obbligati a buttare il latte, indagati dieci pastori a Ortacesus

Indagati per assalti a cisterne del latte, dodici pastori in silenzio davanti al Gip