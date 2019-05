Massiccia operazione di controllo della polizia in pieno centro a Cagliari. Sotto i riflettori è finito il bar-sala slot ‘Central Station‘ in via Roma. Una persona è stata arrestata e sono attualmente in corso accertamenti sulle autorizzazioni in possesso del titolare e sulla regolarità delle slot machine che si trovano all’interno.

Il controllo è stato coordinato dagli specialisti della Divisione polizia amministrativa della Questura che si sono occupati degli aspetti legati alla normativa sui locali pubblici e alle sale giochi. Al blitz hanno preso parte gli agenti della squadra volante, che hanno presidiato la zona durante i controlli, e i ‘Falchi’ della squadra mobile. Una ventina di uomini circa a cui si sono aggiunti anche i funzionari della Asl. Al termine dell’ispezione una persona è stata arrestata, mentre sono in corso ulteriori verifiche amministrative che potrebbero sfociare in sanzioni.

Ma.Sc.

[Foto d’archivio]