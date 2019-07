Ancora una giornata di incendi nell’Isola, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del servizio regionale antincendio del Corpo forestale in una giornata di massima allerta. I roghi si aggiungono a quelli – molto impegnativi – che sono divampati al parco di Molentargius a Quartu: due episodi distinti, nella notte e a metà mattina. Fiamme anche vicino alla spiaggia di Tuerredda, con momenti di apprensione per la presenza di numerosi turisti. Intanto la Protezione civile della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio, valido per la giornata di sabato. Il pericolo è alto e contraddistinto dal colore arancione.

Un incendio è divampato in agro del Comune di Illorai, in località Su Pranu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Anela. Il rogo, partito dalla cunetta della strada provinciale, ha interessato circa un ettaro di incolto e sterpaglie e ha minacciato una superficie boscata vicina. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12. Il Corpo forestale indaga per incendio doloso.

Incendio anche nel Comune di Santu Lussurgiu, in località Riu di San Leonardo, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri di Fenosu. L’incendio ha riguardato circa mille metri quadri di pascolo all’interno di una proprietà privata. Le fiamme sono state domate dopo le 13.

Ad Aidomaggiore, in località Pedra Pertusa, è intervenuto un elicottero pesante e due mezzi leggeri. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso. La superficie interessata è di dieci ettari di pascolo alberato a sughera e macchia alta. Sono intervenuti quattro elicotteri del Corpo forestale.