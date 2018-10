Ormai tutto lascia credere che il cadavere recuperato stamattina in mare al largo della spiaggia di Su Pallosu nel litorale di San Vero Milis sia proprio quello di Brigitte Padzdernik, la donna di 76 anni di origine tedesca scomparsa la notte di mercoledì dalla sua abitazione di Narbolia dove abitava assieme al marito Giovanni Perria. La conferma indiretta che sia proprio lei è costituita dal fatto che le ricerche della donna che andavano avanti ininterrottamente da mercoledì sono state interrotte nella tarda mattina su indicazione della Prefettura. Il cadavere avvistato in mare da alcuni pescatori è stato recuperato dalla Guardia Costiera e sbarcato alla Darsena del Porto industriale di Oristano, da dove poi è stato trasferito all’obitorio dell’Ospedale San Martino dove sono stati chiamati il marito Giovanni Perria e i tre figli, due arrivati dalla Germania dopo la scomparsa della madre, per il riconoscimento della salma. Dall’Ospedale poi sarebbero stati accompagnati in Questura. Sulla scomparsa della donna già nei giorni scorsi era stata aperta un’inchiesta della magistratura oristanese affidata alla Squadra Mobile della Questura di Oristano. Nell’ambito dell’inchiesta è stato anche disposto il sequestro dell’abitazione della donna. Ora si attende l’esito delle perizie medico legali che dovranno accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità. Ansa

SEGUONO AGGIORNAMENTI