“Concluso l’iter che consentirà l’avvio della progettazione della nuova trasversale sarda – comunciano da Villa Devoto con una nota -. La Giunta regionale nell’ultima seduta, su proposta dell’assessorato ai Lavori pubblici, ha garantito la copertura dei costi. Con 1,8 milioni, a valere sulle risorse regionali per la progettazione di opere viarie, la società ‘Opere e Infrastrutture della Sardegna’ potrà procedere alla definizione progettuale di tutti gli interventi lungo l’itinerario Oristano-Tortolì“. Si tratta del progetto di fattibilità tecnica ed economica che, tenendo conto degli studi già esistenti e delle progettazioni in corso, individui le caratteristiche dell’intervento che collegherà le coste Ovest ed Est della Sardegna. “Continuiamo nel lavoro che fin qui ci ha visto impegnati – spiega il presidente della Regione, Christian Solinas -, costruendo le fondamenta di un’opera che riteniamo strategica per la viabilità sarda, di grande rilievo e complessità, fortemente voluta dall’assessore Frongia ed emblema del suo lavoro e del suo impegno per la modernizzazione infrastrutturale dell’Isola”.

A poche ore dalla scomparsa dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, comincia a prnedere forma un progetto in cu credeva molto, quello di un nuovo collegamento coast to coast al centro dell’Isola. “Il progetto relativo al nuovo itinerario stradale era stato infatti inserito a novembre nel piano industriale della società in house della Regione, costituita proprio per velocizzazione la realizzazione delle opere pubbliche di rilevanza strategica o con carattere di urgenza per il territorio regionale.

L’obiettivo della Trasversale sarda è quello di creare una connessione veloce e sicura tra Oristano e Tortolì mettendo direttamente in comunicazione la Statale 131 alla Statale 125 senza necessariamente passare, come avviene oggi, da Nuoro o da Cagliari. Si procederà quindi all’adeguamento della viabilità esistente tra Oristano e Allai (nel territorio della Provincia di Oristano) e alla realizzazione di un tracciato prevalentemente in variante, tra Allai e Tortolì, nel tratto che si sviluppa nella Provincia di Nuoro. A ‘Opere e Infrastrutture della Sardegna’ spetterà il compito di affidare la gara dei servizi di progettazione, governare le fasi di redazione e approvazione dei progetti redatti dai professionisti esterni, indire la conferenza dei servizi e validare il progetto.