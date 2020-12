È morto a 60 anni l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, portato via da un male con cui stava lottando da qualche tempo. Dalle prime ore della mattina sulla pagina Facebook di Frongia sono comparsi i primi messaggi di cordoglio. Frongia era il presidente dei Riformatori e oltre la sua lunga carriera politica durante la quale ha ricoperto diverse volte la carica di assessore. Negli ultimi anni aveva portato avanti la battaglia per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione, coinvolgendo, in maniera trasversale, tutto il mondo politico sardo, associazioni, sindacati e tantissimi cittadini con un’imponente raccolta di firme. Nonostante il suo male, Frongia ha continuato a lavorare sino agli ultimi giorni in assessorato.