Il passo avanti c’è ma i problemi non sono superati. È questa la sintesi del vertice di maggioranza convocato dal presidente Christian Solinas, il secondo in una settimana dopo il primo di venerdì scorso. L’appuntamento odierno era la prosecuzione del dibattito avviato nei giorni scorsi per fare il punto sull’azione politica. Il governatore aveva lamentato lentezza nei lavori dell’Aula, tanto che un’intera giornata di lavori in Consiglio regionale non era bastata per approvare il testo normativo col quale saranno commissariate le Province. Un via libera, questo, propedeutico alla nomina dei nuovi rappresentanti, al posto di quelli scelti dal centrosinistra nella passata legislatura. Il ddl è di nuovo all’esame dell’Aula nella seduta odierna.

Rispetto ai tempi dell’azione politica, la linea emersa nel vertice di oggi restituisce un accordo pieno: la coalizione deve accelerare, l’attuale ritmo di lavoro è insoddisfacente, hanno ripeto nel centrodestra. Ed erano presenti Ugo Cappellacci per Forza Italia; il capogruppo Dario Giagoni per la Lega; l’assessore Gianni Lampis per i Fratelli d’Italia; il leader dell’Udc, Giorgio Oppi; il fondatore di Sardegna 20venti, Stefano Tunis; il capogruppo dei Riformatori, Michele Cossa. Lo stesso Oppi, in una conferenza stampa convocata poco prima del vertice di maggioranza, si è lamentato proprio della lentezza che sta segnando il passo nello schieramento e ha mandato un messaggio per nulla cifrato a Solinas.

Si è invece chiuso con un nulla di fatto il caso della commissione Bilancio in Consiglio regionale: la presidenza l’aveva in mano Paolo Truzzu, che si è dimesso dopo l’elezione a sindaco di Cagliari. I Fratelli d’Italia, il partito del primo cittadino, rivendicato quel posto per Fausto Piga, che nella massima assemblea sarda ha preso il posto di Truzzu. Ma nel centrodestra ci sono resistenze. Quel posto lo vuole anche il Psd’Az che è appoggiato nello scontro anche dall’Udc, per ragioni diverse: nel Comune di Cagliari il partito di Oppi rivendica infatti un posto in Giunta e lo scontro sulla terza commissione sta diventando braccio di ferro anche sugli assetti del capoluogo. Truzzu non vuole cedere, ma non hanno intenzione di arretrare nemmeno i sardisti e Oppi.