Christian Solinas ha il suo staff. Il presidente della Regione ha chiuso le nomine fiduciarie scegliendo una donna come capo di gabinetto e assegnando a tre uomini il ruolo di consulenti. Si aggiungono al portavoce Mauro Esu, giornalista professionista, il primo incarico che il governatore presidente ha affidato all’indomani delle elezioni di febbraio.

Dunque a Villa Devoto la squadra può finalmente dirsi al completo. Il braccio destro di Solinas è Maria Grazia Vivarelli, classe 1968, bolognese di nascita, magistrata del Tar. Il nuovo capo di gabinetto ha lavorato sia al Tribunale amministrativo della Lombardia che in quello del Lazio. Donna è anche la neo Dg della Presidenza, l’avvocata di Cagliari Silvia Curto.

È un curriculum robusto, quello della Vivarelli (qui il documento completo), laureata con lode nel prestigioso ateneo di Bologna, specializzata in Discipline del lavoro all’università di Parma. E poi un lungo elenco di esperienze lavorative: prima come avvocato negli Uffici legali di due Comuni emiliani, Modena e Parma; poi l’ingresso in Polizia, dove è stata vice commissario all’inizio e successivamente vice questore aggiunto. La Vivarelli è diventata magistrata del Tar nel 2004.

Sono tutti sardi, e noti, i tre consulenti nominati da Solinas. A cominciare dall’imprenditore Christian Stevelli, fedelissimo del presidente, entrato nel Psd’Az grazie al governatore, di cui ha condiviso l’intera linea politica, compreso l’alleanza con la Lega. Ancora più stretto il rapporto fiduciario tra Solinas e Franco Magi, consigliere comunale a Capoterra, amico del presidente dall’infanzia (entrambi sono cresciuti a Poggio dei Pini). Magi era candidato alle Regionali di febbraio nel collegio di Cagliari, ma non è stato eletto. Un obiettivo che ha mancato pure Gaetano Ledda, il terzo consulente di Solinas, consigliere regionale uscente, entrato nello staff in quota La Base, il movimento che nel corso della passata consiliatura si è ‘sciolto’ nel Psd’Az, pur mantenendo una ‘quota’ interna separata dai Quattro Mori. Tanto che per la stessa logico Efisio Arbau, il fondatore de La Base nonché sindaco di Ollolai, è diventato capo di gabinetto dell’assessorato all’Agricoltura (leggi qui). Veronica Vacca dovrebbe diventare invece la segretaria particolare di Solinas. Ma la sua nomina non è stata ancora confermata.

Al. Car.

(@alessacart on Twitter)