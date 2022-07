Nomine Dg, Solinas non va in Tribunale. Gup seccata: “È la quarta volta”

Ancora un rinvio. E stavolta la gup del Tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, lo ha fatto presente in modo seccato: è la quarta volta che il presidente della Regione, Christian Solinas, ha presentato un legittimo impedimento per non presentarsi in Aula. Il governatore è imputato insieme all’assessora degli Affari generali, Valeria Satta, per l’inchiesta sulle nomine di due direttori generali: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile. La prossima udienza, salvo ulteriori impedimenti, è fissata per il 25 luglio. Solinas non si è presentato per un impegno a Sassari col sottosegretario Andrea Costa, ottenendo così lo slittamento dell’udienza.

La gup dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Andrea Vacca e ha fatto sapere al difensore Salvatore Casula che l’udienza di lunedì 25 potrà avere un orario flessibile, da concordare con gli eventuali impegni di quel giorno del governatore Solinas. L’avvocato Massimiliano Ravenna, difensore dell’assessora Valeria Satta, ha invece sollecitato ad una rapida definizione del procedimento, dunque comunque se lunedì ci sarà un nuovo impedimento, si procederà alla richiesta di stralcio per consentire la discussione della posizione dell’assessora. Chiusa l’udienza preliminare si è poi passati al processo in abbreviato, chiesto dalla capo di gabinetto Maria Grazia Vivarelli che ha chiesto di essere interrogata e ha risposto alle domande del difensore, Rinaldo Lai, del pm Vacca e della giudice Ferrarese. Le contestazioni formulate dalla Procura al termine dell’inchiesta sono di abuso d’ufficio per tutti e tre, tentata concussione per Satta e induzione indebita per Vivarelli.