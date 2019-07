Slittano ancora le nomine dei commissari di Ats e Aou Sassari, ovvero il tedesco Thomas Schael e il medico Mario Palermo. L’affidamento degli incarichi era atteso per oggi, visto che a Villa Devoto il presidente della Regione, Christian Solinas, ha convocato la Giunta che avrebbe dovuto indicare anche i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano, Sud Sardegna nonché il Dg dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Aspal).

Invece l’ordine del giorno della seduta è stato cambiato: Solinas e gli assessori hanno approvato un odg suppletivo, con delibere di ordinaria amministrazione. La prossima seduta è convocata per venerdì 26 luglio, alle 17. In quell’occasione saranno indicati pure i commissari di Arpas, Argea, Laore e Agris, ovvero l’agenzia per l’ambiente e le altre tre che si occupano di agricoltura e allevamento. Oggi in Giunta era presente anche l’assessora degli Affari

generali, Valeria Satta, neomamma di due gemelli. Lo slittamento delle nomine è legato ai ragionamenti che il centrodestra non ha chiusa per dividere i posti di sottogoverno completando così lo spoils system che accompagna ogni inizio di legislatura.

