Si è conclusa la breve vacanza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a La Maddalena, nell’arcipelago del Nord Sardegna. Il capo dello Stato, ha lasciato l’ammiragliato dove risiedeva con i suoi familiari, per raggiungere Olbia e quindi ripartire in aereo per Roma. Un periodo di relax con varie gite in barca nelle isole, intramezzato dalla cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Inizialmente il presidente si sarebbe dovuto trattenere sino a lunedì 19, ma probabilmente l’incertezza politica lo ha richiamato anzitempo nella Capitale.

È la seconda volta che Mattarella sceglie La Maddalena per le sue vacanze: anche l’anno scorso aveva passato le ferie estive tra le acque dell’arcipelago, come già avevano fatto i suoi predecessori Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.

