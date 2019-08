La crisi del governo Conte non ha al momento modificato il programma delle vacanze in Sardegna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alle 16 in punto, così come pianificato, il presidente ha lasciato l’Ammiragliato militare dell’isola di La Maddalena, dove è ospite da due giorni, per andare a fare una piccola gita in barca a vela tra le isole minori dell’arcipelago a nord della Sardegna.

Preceduta da un’altra imbarcazione a bordo della quale ha viaggiato la figlia, Mattarella è salito a bordo della Chaplin, una vela della Marina militare, e dopo aver salutato tutti i componenti dell’equipaggio si è accomodato per godersi qualche ora di relax al largo. Polo blu scura e Bermuda grigi, nascosto dietro un paio di occhiali da sole, il capo dello Stato ha cercato lontano da occhi indiscreti di ricaricarsi in vista di giorni che per lui si annunciano particolarmente impegnativi. Questa mattina era andato a messa nella vicinissima cappella attigua alla scuola sottufficiali della marina militare e ha risposto con un sorriso e un cenno di mano ad alcuni turisti che transitavano in auto lungo il tragitto fatto per raggiungere la chiesa e che, riconoscendolo, l’hanno salutato.