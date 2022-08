Liste Fdi: Meloni candida in Sardegna un toscano, una ligure e l’oculista di famiglia

Giorgia Meloni, in arrivo a Cagliari il 2 settembre, ha chiuso i giochi delle Politiche in Sardegna, in vista del voto del 25 settembre. Le sorprese delle liste Fdi nell’Isola non finiscono con Marcello Pera, parlamentare di lunghissimo esperienza, toscano di Lucca, ex presidente del Senato: in corsa ci sono anche una ligure e l’oculista della famiglia Meloni.

Pera, come già raccontato dal nostro giornale (leggi qui), è candidato nel collegio uninominale del Nord Sardegna (Sassari e Gallura), dove il centrodestra è dato in testa nei sondaggi. E infatti conquista il seggio in Parlamento chi prende più voti, le sfide sono secche. Gli altri due non sardi in lista nell’Isola sono nei collegi plurinominali, dove la ripartizione dei seggi avviene col sistema proporzionale.

In Sardegna la Meloni ha messo in lista la deputata ligure Paola Frassinetti, candidata alla Camera dietro Salvatore Deidda, anche lui uscente di Montecitorio. La rielezione di Deidda è certa, la Frassinetti invece potrebbe farcela. Ma siccome la parlamentare ligure è in lista pure in Lombardia, nell’Isola potrebbe a quel punto lasciare il posto al terzo candidato, il consigliere regionale Francesco Mura che ha perso il treno nel collegio uninominale ed è stato ripescato sul plurinominale. Ovviamente si tratta di scenari. La quarta in lista, qui senza possibilità di elezione a meno di un exploit pazzesco di Fdi, è Manuela Lai, consigliera comunale di Seui.

Quanto al Senato, la capolista è la coordinatrice regionale Antonella Zedda, in corsa anche nel collegio uninominale senatoriale del Sud Sardegna. Al secondo posto c’è l’oculista romano di origine sarda Giovannino Satta, che dovrebbe riuscire ad approdare a Palazzo Madama perché Zedda, in caso di vittoria, accetterà l’elezione nel maggioritario. Terza è Federica Porcu, vice sindaca di La Maddalena.

Nei collegi uninominali, gli altri candidati sono: Barbara Polo, vicesindaca di Ozieri e presidente di Fdi nel collegio Nuoro-Oristano, che corre nel collegio di Nuoro-Oristano. Nel collegio del Sulcis-Medio Campidano si presenta alle urne l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis.

Una delegazione di FdI ha presentato ora le liste in Corte d’Appello a Cagliari, per tutti la scadenza è alle 20 di oggi. L’attenzione sui Fratelli d’Italia nasce dal fatto che il partito è in testa nei sondaggi e rischia di salire a Palazzo Chigi proprio con la Meloni capo del governo.