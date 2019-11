Ci sono nuove adesioni al partito di Matteo Renzi, quando mancano ventiquattro ore al battesimo sardo di Italia, un appuntamento convocato al T-hotel di Cagliari. A fare da padrone di casa il senatore Giuseppe Luigi Cucca, nuovo probabile segretario regionale, ex leader del Pd isolano. Cucca sarà accompagnato dalla ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova.

In Gallura al partito di renzi ha deciso di aderire l’avvocato Andrea Viola, renziano della prima ora, e sostenitore di Roberto Giachetti alle ultime primarie nazionali. Tanto che Viola era entrato nell’Assemblea nazionale da delegato sardo proprio in quota Giachetti, che era il nome sostenuto dai renziani in chiave anti-Zingaretti. Lo stesso percorso di Viola l’ha fatto Carla Trudu, altra rapprensentante del Pd sardo eletta a Roma.

Da avant’ieri Italia Viva ha anche un consigliere regionale: all’esercito renziano si è unito infatti Francesco Stara, l’ex sardista eletto lo scorso febbraio con una delle liste civiche di Massimo Zedda. L’altro giorno la decisione di scaricare ‘Futuro comune’ per diventare renziano. L’onorevole aveva cominciato il suo percorso politico con il Psd’Az, poi la rottura col presidente Christian Solinas, quindi il sostegno ai Progressisti sardi e adesso il nuovo trasloco in Italia Viva.

In Sardegna non tutti i renziani, specie quelli della prima come il deputato Gavino Manca e l’attuale amministratore unico di Arst, Chicco Porcu, hanno mollato il Pd per Italia Viva. L’ex sindaco di Firenze lo stanno seguendo più i giovani, come in Gallura hanno fatto Mario Sechi, Massimo Bacciu, Sara Pala e Alessandra Scanu, che fanno parte del gruppo a cui Viola sta dando forma in Gallura. nel Pd è rimasto pure un ex renziano di ferro come il consigliere regionale Piero Comandini. Sul fronte delle donne che hanno aderito a Italia Viva, la prima è stata l’ex sottosegretaria alla Cultura, Francesca Barracciu, seguita appunto dalla Trudu e dall’ex assessora nel Comune di Cagliari, Claudia Medda.