Venerdì al T-Hotel di Cagliari ci sarà la presentazione di “Italia viva” e il partito fondato da Matteo Renzi da oggi può contare anche su un consigliere regionale. Francesco Stara [a destra nella foto] ha annunciato il suo passaggio nella nuova formazione politica. “Ho deciso di aderire al nuovo progetto Italia viva in quanto condivido il percorso politico che punta a mettere le basi per una nuova fase centrista, riformista e liberale che sia la vera alternativa ad una politica populista e sovranista”, spiega con una nota il consigliere regionale che “si propone quale primo esponente nella massima assemblea regionale sarda come portavoce del nuovo partito guidato da Matteo Renzi”.

Francesco Stara, presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia per il lavoro portuale della Sardegna, nel 2016 era candidato col Partito sardo d’azione al Comune di Cagliari ed era entrato in Consiglio prendendo il posto di Gianni Chessa quando Massimo Zedda gli aveva affidato la delega ai Lavori pubblici. Poi gli equilibri erano cambiati: dopo l’alleanza tra Psd’Az e Lega il sindaco di Cagliari aveva cacciato Chessa, segretario cittadino dei sardisti, e il gruppo consiliare si era spaccato. Franco Stara era rimasto dalla parte del sindaco nel gruppo ‘Autonomisti con Lussu’, a quel punto il segretario sardista Christian Solinas lo aveva espulso dal partito assieme agli altri dissidenti Monia Matta e Aurelio Lai. Stara è rimasto al fianco dell’ex sindaco di Cagliari anche durante l’ultima campagna elettorale per le Regionali ed è stato eletto con la lista ‘Futuro comune con Massimo Zedda’, con lui è nel gruppo consiliare dei Progressisti e ha deciso di confermare l’adesione alla squadra pur passando al partito di Renzi.

Venerdì sera a Cagliari ci sarà la prima uscita pubblica in Sardegna del nuovo partito. Alla presentazione saranno presenti la ministra alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e il senatore Giuseppe Luigi Cucca che ha lasciato il Pd per seguire l’ex sindaco di Firenze. La stessa strada che ha preso Claudia Medda, che era entrata come renziana nella Giunta comunale di Massimo Zedda.

M.Z.