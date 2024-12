Istruzione, la presidente Todde incontra gli studenti: “Necessario rinnovare il patto sulle opportunità di lavoro dopo la scuola”

“È stato emozionante confrontarsi con le studentesse e gli studenti delle quinte superiori di Alghero per un momento di condivisione e dibattito. Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre le distanze tra le istituzioni e i cittadini. Partendo proprio dai giovani sardi, troppo spesso inascoltati nelle loro istanze e necessità”.

E’ il commento, pubblicato su Facebook, della presidente della Regione, Alessandra Todde dopo gli incontri di sabato con gli studenti degli istituti “Angelo Roth” ed “Enrico Fermi di Alghero”.

“È emerso in maniera chiara dagli interventi dei ragazzi la necessità di rinnovare il patto sulle opportunità di lavoro dopo la scuola e la lotta alla precarietà e allo sfruttamento – scrive la governatrice -. I nostri giovani devono tornare a credere nella Sardegna per avere voglia di progettare qui il loro futuro, e per crederci davvero devono avere la chiara percezione che la Regione e lo Stato sono i primi a fornire gli strumenti necessari. È nostra responsabilità programmare gli investimenti necessari per colmare i tanti ritardi accumulati nella nostra terra e nel nostro sistema sociale ed economico”.

E poi aggiunge: “Grazie a chi ha reso possibile questo bellissimo momento di confronto, grazie ai ragazzi e alle ragazze, al personale, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici”.

All’incontro al Liceo Scientifico con le studentesse e gli studenti erano presenti il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna. I lavori sono stati coordinati dai Dirigenti scolastici Angelo Parodi e Mario Peretto.

“Questo incontro è fondamentale per almeno due motivi – ha detto ai giovani il Sindaco Raimondo Cacciotto. Il primo è che c’è una distanza forte tra istituzioni e cittadini. È un aspetto che dobbiamo colmare, anche attraverso la creazione di occasioni di incontro come questa. Il secondo motivo è che in questo Paese c’è una profonda esigenza di un ricambio generazionale e culturale della classe dirigente. Questo è un fatto sul quale dobbiamo riflettere tutti insieme – ha detto – compresi i giovani, che devono vivere con spensierata questi anni belli della loro vita, consapevoli di investire sul proprio futuro. È un aspetto da tenere in considerazione: c’è una profonda esigenza di formazione, di ricambio. Bisogna investire nella scuola così come sono sicuro stia facendo e come è negli obiettivi della nostra Amministrazione”.