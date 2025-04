Salva casa, la Giunta prova ad accelerare: “Norma in Consiglio subito dopo la Finanziaria”

La norma della Giunta che recepisce il decreto nazionale sul “Salva casa” dovrebbe approdare in aula subito dopo l’approvazione della manovra Finanziaria. Questa la road map del provvedimento annunciata da Francesco Spanedda, assessore agli Enti locali, parlando con i cronisti prima dell’audizione nella commissione Urbanistica del Consiglio proprio sul disegno di legge che, nelle intenzioni della giunta, sarà un Testo unico dell’edilizia regionale.

“Il provvedimento che verrà discusso oggi in commissione è quello approvato dalla Giunta – spiega Spanedda – e sostanzialmente prevede una revisione alla legge 23 – il testo sull’edilizia in Sardegna – e un suo collegamento con il Testo unico dell’edilizia nazionale, quello modificato dal cosiddetto ‘Salva casa’”. Sostanzialmente “stiamo costruendo un primo passo per un Testo unico dell’edilizia – fa sapere l’assessore -. Quello che viene recepito dal ‘Salva casa’ riguarda soprattutto l’aspetto di semplificazione per il cittadino, per permettere la realizzazione di piccoli interventi, ora non conformi, ma che lo possono essere senza nessun danno alla collettività”.

Il testo, aggiunge, “introduce alcuni aggiustamenti che riguardano l’edilizia e l’urbanistica, che servono per superare impasse contenute al momento in varie norme. Ci sono ad esempio abrogazioni di norme ora decadute, e così via”.