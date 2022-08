Il toscano Pera candidato in Sardegna: “Corro qui per colpa della legge elettorale”

Marcello Pera, il toscano di Lucca candidato nell’isola, in un’intervista fatta da La Nuova Sardegna, spiega i motivi per cui corre nel collegio uninominale del Nord in quota centrodestra, scelto da Giorgia Meloni in persona che ha preferito candidare l’ex presidente del Senato ai tempi di Silvio Berlusconi premier piuttosto che un sardo.

Classe 1943, Pera ha detto: “Mi rendo conto di essere stato catapultato in Sardegna, ma è colpa della legge elettorale”. Quindi una promessa: “Saprò farmi conoscere dai sardi e spiegare cosa voglio fare in Parlamento”. In questi giorni, su Pera ha girato un vecchio video datato 1998 e in cui l’esponente di Fdi litigava con l’allora collega parlamentare Francesco Cossiga. Tema: le pecore.

Nella sfida del 25 settembre, lo sfidante più diretto è il deputato uscente del Pd, Gavino Manca. Per gli M5s, altro partito che ha più di una chance, il candidato è Marcello Cherchi.