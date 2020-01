Il sindaco di Quartu cambia ancora il suo vice e punta sul medico-militare Riccardo Saldì. Stefano Delunas, dipendente civile del ministero della Difesa, ha deciso che per il rettilineo finale della sua avventura alla guida del Comune sarà affiancato dal suo assessore al Personale. L’unico superstite che lo accompagna fin dall’inizio della sua avventura alla guida della terza città della Sardegna. Nel maggio scorso era stata nominata vicesindaco l’assessora alla Pubblica istruzione, Elisabetta Cossu, dopo la cacciata di Paolo Passino, l’ex assessore ai Lavori pubblici era stato la spalla storica di Delunas durante tutta la sua tribolata consiliatura e i rapporti si erano interrotti coi problemi del ponticello che collega Quartu al Poetto. Ora arriva un nuovo avvicendamento e spetta a Saldì indossare i gradi di vicesindaco. “L’assessore Saldì abita in città ormai da tantissimi anni ed è quindi un profondo conoscitore dei problemi della città – commenta Stefano Delunas con una nota -. Infatti in questi anni è stato una presenza molto attiva in Giunta, mostrando sempre grande disponibilità. E ha infatti ottenuto i risultati sperati nel difficile incarico che gli avevo affidato, che era quello di ricostruire i rapporti con i dipendenti comunali. Nell’ottica già rappresentata di far ruotare gli assessori nel ruolo di vicesindaco, stavolta l’incarico spetta a lui. Colgo l’occasione anche per ringraziare Elisabetta Cossu per il lavoro svolto nel ruolo e per la sua infaticabile disponibilità a sostituirmi quando si è reso necessario”.

“Nato nel 1981, Riccardo Saldì si è laureato in Medicina a Modena nel 2005 e per tre anni ha prestato servizio nel 151esimo reggimento fanteria della Brigata Sassari, con all’attivo due missioni da medico in teatro operativo, in Afghanistan – spiegano dal Comune -. Ha terminato la specializzazione in oculistica nel 2014 al dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari. Attualmente è ufficiale dell’esercito, con il grado di maggiore, e svolge la professione di oculista”. Candidato con ‘La Base‘ nel 2015 era stato chiamato da Delunas nella sua Giunta poche ore dopo l’annuncio dei primissimi assessori: il suo nome era arrivato subito dopo gli altri, ma in tempo per la presentazione ufficiale. Era l’inizio luglio del 2015 e la mattina dopo le firme il sindaco aveva presentato in Municipio al sua prima squadra di governo: Paolo Passino, Marina Del Zompo, Valentina Casalena, Anna Rita Fois e Cristian Gitani e Rccardo Saldì, l’unico che ha resistito al fianco di Delunas e che ora chiuderà il mandato da vicesindaco. “Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’impegnativo ma onorevole incarico affidatomi dal primo cittadino – dichiara Riccardo Saldì -. Continuerò la mia attività politica con lo stesso impegno e la stessa dedizione che ho sempre messo durante questi anni, accanto al sindaco dal primo mese di consiliatura, tanto è vero che sono l’assessore più giovane, ma il più ‘anziano’ in termini di durata del mandato. E spero di essere diventato nel tempo anche un punto di riferimento per le risorse umane dell’Ente, così come lo sono stato in passato per i giovani militari quando svolgevo le funzioni di medico durante le missioni all’estero”.

Marcello Zasso

