Stefano Delunas caccia dalla Giunta il super-assessore Paolo Passino, il suo uomo di fiducia. Da quanto si apprende, era stato su suo consiglio che il sindaco aveva parlato di due anni di tempo per i lavori nel lungosaline chiuso al traffico, poi Delunas ha scoperto soluzioni più rapide e ha deciso di cacciare il suo collaboratore. Il sindaco ha preso in mano tutte le deleghe che aveva affidato al suo ex vicesindaco e presidente del Parco di Molentargius. La rottura con Paolo Passino (nella foto, durante un sopralluogo con Delunas) arriva dopo la chiusura del lungosaline che collega la terza città della Sardegna al Poetto, il pericolo che cadesse il piccolo ponte sul canale Perdalonga ha portato a una soluzione d’emergenza che sta creando tanti problemi agli automobilisti. Da quando il sindaco ha preso la decisione di vietare alle auto quel lembo di strada che attraversa Molentargius è scoppiata la polemica sui tempi d’attesa per la riapertura: Delunas aveva parlato di due anni e ora emerge che la colpa di quelle dichiarazioni sarebbe stata tutta di Paolo Passino.

“Su indicazione dell’ex assessore Passino, che svolge la professione di ingegnere – si legge in una nota del Comune di Quartu – il sindaco aveva pubblicamente dichiarato che sarebbe stato necessario attendere circa due anni per il risanamento della struttura e quindi anche per la riapertura della strada”. Quelle dichiarazioni hanno creato problemi al primo cittadino, che poi ha scoperto strade alternative. “Altri pareri successivamente acquisiti dallo stesso Delunas – continua – hanno invece permesso di accertare che una tempistica decisamente più breve è assolutamente fattibile, con una conseguente netta riduzione dei disagi per la cittadinanza e per tutta l’area metropolitana”.

Paolo Passino, ingegnere cagliaritano e dirigente del Comune di Quartu, in questi anni ha tenuto sulle spalle il peso di quasi tutta la Giunta. Da vicesindaco ha avuto il ruolo del super-assessore tenendo nello stesso momento le deleghe a Viabilità e traffico, Lavori pubblici, Ambiente e Servizi tecnologici. Da pochi mesi aveva perso l’incarico di numero due della Giunta perché nel frattempo era stato nominato anche presidente del parco di Molentargius e fino a oggi aveva le deleghe a Urbanistica, Edilizia privata, Periferie urbane, Politiche energetiche e fonti rinnovabili.

La cacciata di Paolo Passino dalla Giunta è l’ennesimo terremoto politico che scuote il Comune di Quartu sotto la guida di Stefano Delunas. Oltre all’uscita di scena del presidente del Parco ci sono stati altri sette assessori che hanno abbandonato la squadra di governo sostenuta da un’anomala maggioranza bipartisan. Nel 2015 Cristian Gitani (Sport) e Valentina Casalena (Cultura) erano scappati poco dopo la prima formazione della Giunta, poi Roberto Cannarella (Ambiente) era andato via nel 2016, Maurizio Congiu (Urbanistica) e Anna Rita Fois (Attività produttive) hanno lasciato nel 2017 mentre nel 2018 erano arrivate le dimissioni di Marina Del Zompo (Politiche sociali) e Roberto Fadda di Martino (Turismo e Attività produttive).

Con l’uscita di scena di Paolo Passino il sindaco ha fatto incetta di deleghe ad interim e la sua Giunta ridotta ora è a forte trazione femminile, con quattro donne su sei posti: Elisabetta Cossu (vicesindaca e assessora alla Pubblica istruzione), Tiziana Terrana (Ambiente), Lucia Baire (Cultura e Attività produttive), Martina Cambarau (Salute e Politiche del lavoro), Piero Piccoi (Lavori pubblici e Traffico, molto vicino a Passino) e Riccardo Saldì (Personale e Affari generali).

Marcello Zasso