“Tutto sotto controllo”. Così ieri, in commissione Sanità del Consiglio regionale, ha detto Massimo Temussi, il capo di Ats chiamato in audizione dalla politica per fare il punto sull’emergenza nei ospedali sardi, visto l’aumento dei ricoveri per via dei troppi no vax. L’ottimismo di Temussi, però, è stato smentito a stretto giro dai direttori dei Pronto soccorso, presenti anche loro e invitati perché i punti di prima assistenza stanno gestendo da soli la pressione degli arrivi negli ospedali. Da segnalare che l’assessore Mario Nieddu, a differenza di tutti gli altri che ci hanno messo la faccia, non si è fatto nemmeno vedere.

Dunque per il capo di Ats, ovvero il numero due della sanità sarda dopo Nieddu, ‘assistenza sanitaria in Sardegna è nel caos, anche se le file d’attesa sono sempre più lunghe, anche se ci sono pazienti, tra i quali i malati di tumore, che pagano sulla propria pelle i ritardi nelle cure. Ma per Temussi tutto è ok.

La versione del commissario di Ats non ha trovato riscontro nella versione dei fatti raccontata nella stessa seduta dai direttori dei Pronto soccorso. Così risulta dalla nota che l’Ufficio stampa del Consiglio regionale ha diffuso oggi, visto che le audizioni delle commissioni sono sempre a porte chiuse e i giornalisti non possono partecipare.

Così Rosanna Laconi, che guida il Pronto soccorso del Policlinico di Monserrato, ha detto: “La situazione è molto difficile anche perché siamo sotto pressione da molto tempo. Abbiamo avuto un mese di agosto molto duro, perché i numeri sono saliti enormemente e la capacità e la possibilità di ricoverare questi pazienti nelle strutture Covid era veramente molto scarsa”. Quindi venivano tutti negli ospedali non Covid. Come il Policlinico.

La Laconi ha confermato che gli infetti Covid possono essere pazienti invisibili per la Cabina di regia nazionale che valuta la situazione epidemiologica delle regioni. Infatti vengono ricoverati nei Pronto soccorso. Tecnicamente si parla di osservazione, ma “la degenza media è di 3-5 giorni”, ha detto la direttrice. “È chiaro – ha precisato – che questa situazione sta compromettendo l’assistenza per tutti gli altri pazienti, perché noi e il Brotzu siamo gli unici due pronto soccorso (non Covid) dell’area metropolitana”. Poi c’è il problema della carenza di personale, “sia medico ma anche per quel che riguarda gli oss, il cui ruolo nell’assistenza è fondamentale”.

I ricoveri dei pazienti Covid anche nei Pronto soccorso che si dovrebbero destinare all’assistenza di chi ha altre patologie è stata confermata in commissione Sanità anche dal direttore della struttura al Brotzu, Fabrizio Polo, che ha detto: “Condivido quanto detto dalla collega Laconi”, ha premesso. Poi ha sottolineato: “Pure al Brotzu ci sono quattro pazienti Covid con una degenza media intorno alle 48 ore. Questa situazione ha comportato che quello che era un reparto di appoggio del Pronto soccorso con 12 posti letto, sia stato trasformato in una semi intensiva Covid con infetti, prevalentemente, in ventilazione assistita. Da qui, spiega Polo, la mancanza di uno spazio che consentiva di tenere in Pronto soccorso i pazienti fino alla dimissione, mentre adesso è necessario mandarli in reparto”.

Mario Oppes, direttore del Pronto soccorso all‘Aou di Sassari, ha detto: “Tutto il personale non ce la fa più a reggere, sono molto preoccupato”. Il medico ha spiegato che sono venute a mancare “quelle figure aggiuntive che erano state assegnate nel periodo Covid, come specializzandi e co.co.co.”. Ci sono poi le criticità legate agli infermieri: “Otto provenienti dalle agenzie interinali sono già andati via e altri cinque potrebbero lasciare il reparto a breve”.

Insomma, il trucchetto di tenere i pazienti Covid fuori sacco per i censimenti è tutto vero. Temussi ha minimizzato. Ma come hanno raccontato i dirigenti medici, la presenza degli infetti nei Pronto soccorso sta mandando in til l’assistenza ospedaliera della Sardegna. Nieddu si svegli. E Temussi ci rifletta. (al. car.)