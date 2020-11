Christian Solinas deve “dimettersi immediatamente, per aver mentito ai sardi”. Lo sostiene Massimo Zedda, ex candidato alla presidenza della Regione e consigliere regionale dei Progressisti, che attacca la Giunta dopo la pubblicazione della notizia del parere negativo del Comitato scientifico regionale sull’apertura delle discoteche. “Se così fosse – scrive Zedda su Facebook – il il presidente della Regione avrebbe aperto le discoteche ad agosto contro il parere del Comitato”.

Il caso politico riesploso dopo la puntata di Report di lunedì, che ha mandato in onda un servizio sull’apertura delle discoteche in Sardegna. Ieri la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per epidemia colposa. “Il 12 agosto – ricorda l’ex sindaco di Cagliari – abbiamo fatto una formale richiesta di accesso agli atti per conoscere il parere del comitato tecnico scientifico, così come abbiamo sempre fatto. Dopo tre mesi nessuna risposta e nessun parere ci è stato fornito. Una palese omissione d’atti d’ufficio. Questa mattina abbiamo attivato le procedure per l’istituzione di una commissione d’inchiesta, sono sufficienti le firme dei consiglieri d’opposizione. La prima commissione del Consiglio regionale è convocata per domani, giovedì 12 novembre, alle ore 10, per discutere la legge sulla moltiplicazione dei portaborse per il presidente e per gli assessori. Queste sono le loro priorità – conclude Zedda -. Il potere è il loro unico interesse”.