Le opposizioni in Consiglio regionale della Sardegna ha deciso di presentare una mozione di sfiducia contro il governatore Christian Solinas. Lo apprende l’Ansa da fonti del partito.

I consiglieri del Pd – apprende l’Ansa da fonti del partito – hanno maturato la decisione questo pomeriggio, dopo la conferenza stampa per la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia, in particolare sulla decisione di aprire le discoteche ad agosto.

La conferma è giunta tramite un comunicato del MoVimento 5 Stelle: la mozione di sfiducia sarà presentata da tutte le opposizioni, compresi anche Progressisti e Leu. “Quanto successo è estremamente grave – si legge nella nota M5s -. I sardi non meritano di essere governati in questo modo. La fiducia e la trasparenza sono valori fondamentali e il presidente Solinas li ha violati. Come opposizioni unite chiediamo la condivisione della mozione da parte di tutti i colleghi che tra la maggioranza abbiano il senso di responsabilità e l’onestà intellettuale di riconoscere un fallimento di governo”.