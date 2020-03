“Oggi 24 marzo all’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, la nomina del direttore generale è attesa da 370 giorni”. Lo scrive su Facebook l’ex presidente della Regione, Francesco Pigliaru, che ieri, seppure senza essere citato, è stato attaccatto dall’attuale governatore nel corso della prima videoconferenza con la stampa dedicata al coronavirus. Christian Solinas ha legato “le criticità” del nord Sardegna anche al fatto che “stiamo pagando anni di tagli e di mancati turn over”. Di primo mattino il post di Pigliaru, comunque l’ennesimo sul tema. La nomina del Dg spetta alla Giunta.

All’Aou di Sassari fanno capo due strutture: le Cliniche San Pietro e il Santissima Annunziata, l’ospedale che sta rischiando di diventare un focolaio del coronavirus, tanto che ieri c’è stato il primo sopralluogo di un team di medici dell’Esercito, guidato dal generale Antonio Battistini. All’Azienda ospedaliero universitaria Antonio D’Urso, il Dg scelto dal centrosinistra, si era dimesso a marzo del 2019, appoena chiuse le urne delle Regione. Il manager era stato seguito a ruota dal direttore amministrativo, Lorenzo Pescini. Nell’Azienda, da allora, è rimasto solo Nicola Orrù, scelto per guidare il settore sanitario e da allora Dg facente funzioni. “Ci tengo a chiarire – ha precisato Pigliaru – che questo post non è una critica all’attuale dirigente (Orrù appunto) che he ha retto l’azienda in condizioni rese difficili da responsabilità certo non sue”.

La mancata nomina di un nuovo Dg è sollevata in questi giorni da Pigliaru. Ma lo scorso novembre, quando l’emergenza coronavirus non si poteva immaginare, non almeno in Italia, l’ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, sollevò il caso. In un comunicato Tedde reclama “l’assegnazione di un nuovo incarico, un posto vacante da troppi mesi a fronte di vincoli normativi che prescrivono tempi brevi, ovvero sessanta giorni”. Lo stabilisce il decreto legislativo 502 del ’92.

All’Aou di Sassari lavorano 2.526 dipendenti, “con uan carenza organica di 614 unità”, aveva detto proprio Orrù a novembre. I posti letto 866, “ma scenderanno a 770 con la riforma della rete ospedaliera. I ricoveri nel 2018 sono stati 34.081”.