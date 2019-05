È del 28,02 per cento in Sardegna l’affluenza alle urne per le consultazioni europee in corso oggi in 21 Paesi dell’Unione. In calo rispetto alla precedente tornata del 2014, quando il dato si era attestato alla stessa ora sul 29,43 per cento. A guardare i dati provinciali, sono due le province che perdono pesantemente: Sassari e Sud Sardegna. Nelle altre, se pur di poco i dati sono cresciuti, ma ciò non è bastato a pareggiare la media con le precedenti elezioni. A Cagliari ha votato il 30,25 per cento degli aventi diritto, a Sassari il 27,80, a Oristano il 26,96 per cento, a Nuoro il 26,55 e nel Sud Sardegna il 26,98. Il dato nazionale invece è cresciuto al 43,59 per cento, rispetto al 41,89 di cinque anni fa.

