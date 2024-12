Traffico aereo in crescita durante le festività: tutti gli scali sardi con segno più, nel Nord dell’Isola l’aumento è del 15%

di Aurora Aru



Un aumento del 5-6 per cento del traffico aereo per l’aeroporto di Cagliari e del 15 per cento

per quelli del Nord Sardegna durante le festività natalizie. Sono questi i dati forniti dall’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca in occasione di un incontro con la stampa con il collega del Turismo Franco Cuccureddu sul rilancio del turismo. L’assessora dei Trasporti ha sottolineato come sia cruciale un aumento del traffico aereo per migliorare l’accessibilità dell’isola.



Secondo le stime, per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, gli aeroporti del Nord

Sardegna dovrebbero registrare circa 122.500 passeggeri, 833 voli e 148.000 posti offerti,

confermando la solida ripresa del settore e il crescente ruolo strategico degli scali sardi sia a

livello regionale che internazionale.



L’aeroporto di Alghero dovrebbe accogliere circa 50.500 passeggeri, con 330 movimenti e

una capacità complessiva di 60mila posti. Il Riviera del Corallo garantirà collegamenti

diretti con destinazioni nazionali come Roma Fiumicino, Milano Linate, Bologna, Napoli,

Pisa e Milano Malpensa, grazie a Ita Airways e Ryanair.



L’aeroporto di Olbia, invece, dovrebbe registrare oltre 72mila passeggeri, distribuiti su 503

movimenti e con un’offerta complessiva di 87.500 posti. Il Costa Smeralda continuerà a

offrire voli diretti per Roma Fiumicino e Milano Linate grazie ad Aeroitalia e Volotea,

Milano Malpensa con easyJet, Barcellona, Torino, Venezia, Verona operati da Volotea e

Bergamo e Bologna serviti da Ryanair e Volotea.



I dati generali per il 2024 rafforzano ulteriormente questa tendenza positiva. Tra gennaio e

novembre, i due scali del Nord Sardegna hanno accolto 5.328.319 passeggeri, con un

incremento del 15 percento rispetto allo stesso periodo del 2023.



Questa mattina È stato inoltre annunciato che il 7 gennaio a Cagliari si terrà un incontro con il ministro dello Sport, Andrea Abodi che vedrà tra i temi anche il punto della situazione sullo stadio del Cagliari. Il vertice vedrà la partecipazione dell’assessore Cuccureddu.