Eventi e alberghi diffusi, la ricetta della Regione per rilanciare il turismo: stanziati oltre 25 milioni

di Aurora Vinci

Oltre 7,5 milioni di euro per la valorizzazione e la realizzazione di alberghi diffusi nei centri storici e 18 milioni e mezzo per l’organizzazione di grandi eventi. Questi i fondi stanziati dalla Regione per rilanciare il settore turistico, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività dell’isola e rafforzare il contributo del turismo all’economia regionale. La misura, presentata oggi dall’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, rappresenta un passo importante verso la diversificazione dell’offerta turistica e il miglioramento della competitività della Sardegna.

Nonostante l’Isola sia comunemente percepita come una delle destinazioni turistiche più strategiche d’Italia, i dati offrono una realtà differente. Occupa infatti il dodicesimo posto tra le regioni italiane per incidenza del turismo sull’economia. “Il nostro obiettivo è incrementare il contributo del turismo all’economia regionale – ha detto l’assessore – migliorando la competitività e sviluppando strategie mirate per colmare i gap esistenti”.

La valorizzazione del modello ‘Albergo diffuso’ è una delle delibere approvate per far fronte al divario che separa la Sardegna dalla media italiana. Lo strumento mira a recuperare e riqualificare immobili situati nei centri storici, creando un modello di ospitalità diffusa che integri il patrimonio identitario e ambientale del territorio. “Vogliamo attrarre flussi non tradizionali, puntando a una forma di ospitalità che vada oltre il turismo di massa” ha continuato Cuccureddu. I 7,5 milioni di euro, incrementati di 1,25 milioni grazie alle risorse statali del Funt, saranno destinati a enti locali per il recupero di immobili pubblici, a privati per interventi di recupero e riqualificazione e alla promozione e formazione, per la sensibilizzazione di turisti e operatori del settore.

Parallelamente, la Regione ha stanziato 18,5 milioni di euro per finanziare l’organizzazione di grandi eventi capaci di attrarre grandi flussi turistici nell’isola. Il piano include 12 cartelloni dedicati a manifestazioni principali e minori, con l’obiettivo di valorizzare le novità e migliorare gli eventi già esistenti sull’isola, al fine di attrarre un numero maggiore di turisti. Rimasti fuori dall’attuale bando i grandissimi eventi sportivi e gli eventi di fine anno 2025.

Ulteriori novità anche nel piano fiere, con una partecipazione senza precedenti. Saranno infatti 29 gli eventi fieristici a cui la regione prenderà parte, 6 dei quali si realizzeranno in collaborazione con l’Enit. Oltre alla tradizionale presenza nei principali eventi generalisti come Berlino, Londra, Dubai, Milano, Buenos Aires a San Paolo, l’isola parteciperà a due workshop negli Stati Uniti e alle fiere internazionali nel settore lusso di Cannes e Marrakech.

A supporto delle strategie turistiche, l’assessora ai trasporti Barbara Manca ha presentato i dati relativi al traffico aereo nel periodo delle festività natalizie, evidenziando un incremento del 15 percento rispetto all’anno precedente. “Il nostro obiettivo è quello di avere un’offerta di voli che sia confacente alla domanda relativa – ha sottolineato Manca – l’aumento del traffico aereo è cruciale per migliorare l’accessibilità dell’isola”.

“Abbiamo il dovere di lavorare con assiduità – ha concluso Cuccureddu – facendo convergere tutte le strategie per una Sardegna più competitiva e sostenibile”.