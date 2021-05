SardexPay nel primo trimestre del 2021 cresce dell’80 per cento e la campagna di equity crowdfunding vola: in due settimane superato il target dei 600.000 euro e nuovo obiettivo a 900.000 euro con l’obiettivo di accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi per le aziende e la crescita ancor più rapida della community, che garantisca sempre più opportunità di business agli iscritti. “Il primo trimestre 2021 accentua il trend di crescita del 2020, per numero di iscritti e transato nella community – osserva Marco De Guzzis, ceo Sardex Spa -. Sempre più le Pmi italiane percepiscono l’utilità di una fintech innovativa e sostenibile, che crea occasioni di business e offre liquidità aggiuntiva a tasso zero. E in parallelo il successo della campagna di equity crowdfunding dà nuove possibilità di investimento per migliorare i servizi offerti e sviluppare ulteriormente la community“.

“Siamo felici del successo della campagna di Sardex, che in solo due settimane ha coinvolto oltre 130 investitori, superando l’obiettivo di raccolta – aggiunge Alberto Bassi, ceo BacktoWork -. Si conferma, quindi, l’interesse e l’attenzione nei confronti delle soluzioni fintech più innovative, che possono aiutare e sostenere le aziende italiane, anche e soprattutto in un momento come quello attuale, caratterizzato da difficoltà ma anche ricco di opportunità”. Nel 2020, fa sapere Sardex in una nota, primo anno del nuovo piano industriale, tutti i target di sviluppo e redditività sono stati centrati: + 73 per cento di nuovi iscritti, 123 milioni di transato in moneta complementare, senza intaccare la liquidità euro, 15 regioni servite, costi operativi ridotti del 25 per cento e margine industriale positivo. Nel primo trimestre del 2021 il trend di crescita degli iscritti è ancora più accentuato: la Sardegna, territorio storico, è cresciuta del +38 per cento e le altre regioni d’Italia del +148 per cento.