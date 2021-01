Un nuovo McDonald’s apre a Sassari. Il colosso americano di hamburger e patate fritte sta per sollevare la saracinesca nella zona industriale di Predda Niedda, dove ci sono anche svariati centri commerciali. La struttura garantirà occupazione a 63 persone, già assunte. Il McD avrà 236 posti tra interno ed esterno e l’ormai famosa corsia McDrive, che tanto sta avendo successo in tempo di Covid. Vuole dire che si ordina, si paga e si ritira senza scendere dall’auto.

Il ristorante sarà operativo tutti i giorni dalle 8 alle 18. Verrà garantito il servizio di asporto da lunedì a

domenica dalle 8 alle 22. Dal 28 gennaio, la consegna a domicilio dalle 12 alle 22. Il tutto in attesa di capire quali restrizioni ci saranno in Sardegna, con la nuova classificazione in quattro colori che sta mettendo a punto il ministero della Salure, insieme all’Istituto superiore di sanità.