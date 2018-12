Lucio Rispo, responsabile per gli investimenti diretti di Qatar Foundation Endowment in Italia, è stato nominato amministratore delegato di Sardinia Healthcare and Research Properties, società operativa della QFE in Italia e proprietaria delle strutture del Mater Olbia. Sardinia Healthcare and Reserach Properties, è la società di riferimento per gli investimenti in Italia della Qatar Foundation Endowment (QFE), investitore globale a lungo termine con il mandato di effettuare investimenti diretti e gestiti in una vasta gamma di asset-class e industrie.

“Dopo l’avvio dell’ospedale di Olbia – afferma Rispo (nella foto con l’assessore Arru) – è ora il momento di avviare la Fase 2, che prevede ingenti investimenti finalizzati allo sviluppo territoriale. I primi progetti sono relativi al completamento della struttura relativa alla ricerca e alla medicina sportiva. Contemporaneamente, nel solco della tradizione di QFE che valorizza le caratteristiche e le potenzialità del territorio, procederemo nello sviluppo di investimenti legati allo sviluppo del territorio e alla sua innovazione con supporto tecnologico e alla definizione di un sistema a rete”.

QFE ha l’obiettivo di fornire una base di finanziamento permanente per le operazioni della Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (Qatar Foundation), un’organizzazione senza scopo di lucro che sta attivamente guidando la trasformazione del Qatar da un’economia basato sulle risorse energetiche a un’economia basata sulla conoscenza. La Qatar Foundation gestisce programmi in tre aree principali: istruzione, scienza e ricerca, e sviluppo della comunità. La Fondazione si impegna a coltivare i futuri leader del Qatar. Fondato nel 1995 dall’emiro Hamad Bin Khalifa Al-Thani, padre dell’attuale emiro, la QF è presieduta da Sheikha Moza Bint Nasser.

