In Sardegna per le feste, ecco i voli aggiuntivi di Ita e Volotea sino a fine dicembre

Arrivi e partenze, un totale di 45 voli in più sino a fine dicembre. È il Piano dei voli aggiuntivi definito dal nuovo assessore ai Trasporti, Antonio Moro, che ha messo una pezza all’eredità lasciatagli dall’ex titolare della delega, il leghista Giorgio Todde, e dallo stesso presidente Christian Solinas che per due mesi ha tenuto l’interim.

Cominciando dal Cagliari-Fiumicino, di norma i collegamenti in Continuità territoriale sono sei: 6,45; 7,15; 9,30; 11,05; 18; 19,05. Volotea ha aggiunto alle 13,35 nei giorni 22, 23,24, 26, 27, 28, 29 e 20 dicembre. Il giorno 28 invece il volo è programmato alle 10,10. Nella tratta contraria, la Fiumicino-Cagliari, le partenze ordinarie sono alle 8,50; 9,15; 11,10; 17,45; 19,40; 21,45. La compagnia di Barcellona Volotea ha aggiunto un collegamento alle 15,15 nei giorni 22, 23,24, 26, 27, 28, 29 e 20 dicembre. Il giorno 28, invece, il volo è programmato alle 12.

Sul Cagliari-Linate, le partenze ordinarie, sempre a tariffe agevolate per i residenti, sono quattro e vengono fatte da Ita: alle 6,45; 9; 17; 19,10. Ita ha aggiunto un volo alle 12,55 nei giorni 21, 22, 23 e 24 dicembre. Poi: nei giorni 23 e 24 c’è anche un collegamento in più alle 13,55. Il 22 e il 24 ce n’è un altro alle 10.10. Il 20 e il 21 la tratta aggiuntiva è alle 10,55. Il 24 dicembre la partenza in più è fissata alle 17,10. Sul Linate Cagliari, di norma si parte alle 7,20; 17; 18,55; 21,15. I voli aggiuntivi sono alle 8 il 22 e il 24 dicembre; alle 8,45 il 20 e 21; alle 10,45 il 23 dicembre; alle 15 il 24.

Come noto, su Olbia non c’è potenziamento da Roma, mentre su Alghero manca da Linate. Questo per equilibrare comunque il Nord dell’Isola e non sguarnirlo del tutto. Quindi: sull‘Olbia-Linate con Ita i voli ordinari sono tre: 8,50; 10,25; 20,50. Il 22 dicembre c’è un volo in più alle 14,15, mentre il 23 la partenza aggiuntiva è alle 19,25. Sul Linate-Olbia, di norma si parte alle 7; 12,15; 19. Il 22 dicembre c’è un volo in più alla stessa ora, mentre il 23 alle 17,25.

Infine Alghero-Fiumicino, garantito da Volotea. Di norma le partenze sono alle 7; 11,25; 19,25. Il 22 e 23 dicembre c’è un volo in più alle 15,10. Nella tratta inversa, il Fiumicino-Alghero, negli stessi giorni del 22 e 23 alle partenze delle 9, 17,35 e 21,35 si aggiunge quella delle 13,10.