L’assessore annuncia 22 nuovi voli sotto Natale, ma i biglietti non ci sono: ecco le prove

Antonio Moro, il neoassessore ai Trasporti, oggi ha annunciato in pompa magna che sotto Natale chi arriva in Sardegna potrà contare su “ventidue nuovi voli“, cioè undici in arrivo e altrettanti in partenza. Tutti su Cagliari. A parte che in questo modo la Giunta di Christian Solinas sta lasciando fuori i collegamenti da Alghero e Olbia verso Roma e Linate, ma neppure arrivare nel capoluogo dell’Isola è possibile a ridosso delle feste.

Sardinia Post, dopo che Moro ha ufficialmente lanciato il Piano operativo per le feste di Ita e Volotea, ha fatto la prova di acquisto dei biglietti andando sui siti di Volotea e Ita pochi minuti dopo la mezzanotte. Non fosse altro che sul potenziamento delle tratte da Cagliari l’assessore ha parlato di “priorità” perché “era lo scalo in maggiore sofferenza”. Invece nulla è cambiato: arrivare nel capoluogo sotto le feste è un miraggio anche per i sardi a cui, a ben vedere, la Continuità territoriale non viene garantita.

Siamo andati sul sito di Volotea e abbiamo cercato un Roma-Cagliari, quello che Moro ha assicurato di aver rinforzato: come si vede dallo screenshot sotto, non c’è posto né per il 21 dicembre e nemmeno per il 22 e il 23. In teoria per il 24 acquistare un biglietto sembra a portata di mano, seppure il prezzo inizialmente indicato sia esorbitante: 339 euro. Ma cliccando sulla data, il simbolo dell’aereo diventa rosso e il sistema si inchioda, anche se la tariffa indicata scende a 128 euro. Quindi niente da fare nemmeno per il 24. L’unica possibilità è arrivare in Sardegna il 25. Ci sono tre opzioni: partenza alle 8.55, alle 11.10 o alle 19.40 (l’articolo continua dopo le due immagini).

Quanto al Linate-Cagliari, la musica non cambia: tutto pieno addirittura dal 19 dicembre e sino al 23. È scritto: “Non ci sono posti disponibili nei giorni selezionati”. Per il 24 stessa storia: sembra che ci sia la possibilità di comprare il biglietto alla cifra indicata di 462,35 euro, ma una volta che si clicca sopra, si scopre che non si tratta di un diretto bensì di un Milano-Fiumicino e poi di un Roma-Cagliari. L’acquisto del biglietto, tuttavia, è bloccato. Il primo posto utile anche in questo caso è per il 25 dicembre. Ma solo con partenza alle 17.50, quindi dopo il pranzo di Natale, se per caso l’intenzione è trascorrere le feste in famiglia; oppure si può decollare da Linate alle 22.05 e raggiungere Cagliari alle 23.30 (l’articolo continua dopo l’immagine).

Ieri sera, dopo che Sardinia Post ha pubblicato l’articolo sulla “ingannevole moltiplicazione dei voli”, l’assessore Moro si è risentito e in un messaggio ha scritto che erano “stronz…”. Ma per ora la prova dell’acquisto online non ha dato risultati, la Sardegna resta isolata. Se poi Ita e Volotea non hanno ancora messo in vendita i biglietti, è financo più grave perché a due settimane dal Natale è inaccettabile che un residente nell’Isola non sappia se e come può arrivare a Cagliari. Nella propria terra, per la precisione. (al. car.)