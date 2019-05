L’ipotesi di una soluzione positiva e la soluzione della vicenda di Air Italy e Alitalia sulle rotte di Olbia per Roma e Milano porta i sindacati a guardare con fiducia al futuro dei lavoratori. Ottimista il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, che parla di “quiete dopo la tempesta”. Boeddu non rinuncia a rendere merito a “lavoratori, sindacati, istituzioni, politica e le due compagnie, in grado di dimostrare che il senso di responsabilità può prevalere rispetto agli interessi personali e aziendali. Finalmente una buona notizia”.

LEGGI ANCHE: Il pressing dei sindacati su Air Italy: “Deve accettare la proposta di Solinas”

Il segretario della Filt Cgil, aggiunge: “Adesso è indispensabile proteggere i passeggeri che hanno acquistato già i biglietti e contemporaneamente avviare un serrato confronto con l’Unione europea affinché si superi una situazione che vede una continuità territoriale a due velocità. Una valida per gli scali di Alghero e Cagliari e l’altra per lo scalo di Olbia. A questo il leader della Cgil Sardegna anticipa che sarà altrettanto irrinunciabile un continuo confronto sindacale in merito al piano industriale aziendale”.

Cauto ottimismo è stato espresso dal segretario regionale Uiltrasporti Sardegna William Zonca e dalla segretaria territoriale Elisabetta Manca. “Ora si definiscano le piccole modifiche richieste da Air Italy senza ulteriori tentennamenti – commentano i due sindacalisti – e si dia ai sardi e a chi vuole venire in Sardegna la certezza dei collegamenti. La Gallura e tutti i lavoratori di Air Italy devono poter guardare al loro futuro con più certezza”.