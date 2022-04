Dg di Abbanoa, rinuncia il manager fiorentino. L’ipotesi è un altro militare della Finanza

di Alessandra Carta

Enrico Maria Peruzzi ha rinunciato. Il manager fiorentino scelto a febbraio come nuovo direttore generale di Abbanoa non verrà in Sardegna. Oggi il Cda della società avrebbe dovuto ratificare la nomina. Ma qualche ora prima della seduta e quindi dell’affidamento formale dell’incarico, Peruzzi ha comunicato il proprio passo indietro. Adesso tornano in corsa gli aspiranti Dg che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata da Abbanoa a luglio 2021. In pole ci sarebbe un altro militare della Finanza, col gradimento del governatore Christian Solinas e pezzi di Psd’Az, tra cui il consigliere regionale Nanni Lancioni. Tuttavia non c’è nulla di certo. La decisione va ancora presa.

A Palazzo, in Regione, non che abbiano fatto salti di gioia, ma quasi. Perché Peruzzi, sebbene fosse il più titolato, non era gradito all’entourage del governatore. La selezione del manager fiorentino, del resto, non è passata attraverso il filtro della politica sarda. Proprio per evitare pressioni e vista la delicatezza del ruolo, il presidente di Abbanoa, Franco Piga, aveva affidato tutto alla Carte & Benson, società specializzata nel reclutamento di manager. Un cacciatore di teste super partes.

Peruzzi un’ombra ce l’ha: è accusato, insieme ad altre sei persone, di aver truccato alcuni bandi per posizioni dirigenziali nonché consulenze nel Comune di Legnano, dove lavorava a contratto. Quanto è bastato per far accendere il giustizialismo sardo a orologeria pure nella fila di quel centrodestra che si è sempre professato garantista. Oggi, a distanza di due mesi dalla chiusura della selezione da parte della Carte & Benson, ecco la rinuncia di Peruzzi. Anche perché se in Regione l’avessero davvero voluto, il fiorentino sarebbe in sella da settimane.

Al momento non è dato sapere se il Cda di Abbanoa seguirà pedissequamente l’esito delle pagelle date dal cacciatore di teste oppure prevarrà quella modalità politica che formalmente viene fatta passare per buon senso. A Solinas, filtra da ambienti politici, non dispiacerebbe affidare la carica di Dg ad Antonio Uselli, ex responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria nel Tribunale di Cagliari, un finanziere in pensione.

Gli alleati del centrodestra devono ancora esprimersi. Ma nessuno, adesso che la trattativa sta cominciando, dimentica che il turno di Solinas e del Psd’Az in Abbanoa è già passato, con la scelta di Gabriele Racugno alla presidenza. Come sia finita, è storia nota: l’avvocato esperto in Diritto societario è stato scaricato in maniera pesante da Solinas e dai Quattro Mori, epilogo di una battaglia di cui i sindaci-azionisti della spa dell’acqua sono stati spettatori con la promessa di una maggiore vigilanza nelle scelte. Solinas non potrà fare da solo.

Manager sardi del mondo delle imprese ce ne sono diversi disposti a fare il Dg di Abbanoa. Alla manifestazione di interesse di un anno fa hanno partecipato, tra gli altri, il cagliaritano Emanuele Binaghi; la direttrice amministrativa di Igea, Patrizia Mecucci; l’ex assessore al Turismo del capoluogo, Gianni Giagoni. Hanno presentato la propria candidatura anche Mauro Musio, ex Dg al Gisa, il Consorzio intercomunale con sede a Serramanna, e Giovanni Belloi, manager di Navigarda, società che gestisce i collegamenti nel lago di Garda.

Se dovesse spuntarla Uselli, sarebbe il secondo finanziere reclutato da Solinas, dopo l’indicazione di Fabio Migliorati, generale delle Fiamme gialle in pensione, scelto come comandante del Corpo forestale.