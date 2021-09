Dagli annunci di investimenti faraonici, nel 2018 si parlava di piani per avere 50 aerei e 10mila dipendenti, al nulla. Air Italy, l’ex compagnia Meridiana posseduta per il 49% dalla Qatar Airways e per il 51% dall’Aga Khan, ha restituito anche l’ultimo aereo.

Lo scrive il Corriere della Sera evidenziando che al momento la compagnia non ha più alcun bene di proprietà fatta eccezione per il marchio. La società ora in liquidazione, secondo quanto riporta il quotidiano, deve rimborsare circa 40 milioni di euro ai passeggeri che avevano acquistato un biglietto con il vettore e che si sono visti cancellare il volo dopo la sospensione della licenza da parte dell’Enac l’ente nazionale per l’aviazione civile avvenuta a agosto 2020. E a dicembre scade la cassa integrazione per i circa 1.400 dipendenti rimasti senza lavoro.