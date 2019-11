Da una settimana si diffondono in Rete gli appelli per aiutare Pierpaolo Piras nella sua lotta contro una forma rara e aggressiva di tumore del sangue. Le donazioni arrivano in modo costante, ci sono anonimi che contribuiscono con pochi euro o personaggi famosi che lasciano un’offerta più consistente e c’è anche il Cagliari che per raccogliere fondi ha messo all’asta le maglie della gara con la Fiorentina di Nainggolan, Simeone e Nandez. I familiari del 42enne cagliaritano che vive in Puglia hanno dato vita a una grande mobilitazione e ora è Pierpaolo che ha deciso di metterci la faccia per ringraziare tutti per i grandi gesti di solidarietà che sta ricevendo. Per aiutarlo si sono mobilitati vecchi amici e semplici conoscenti, ma il fatto che per sperare di salvarsi debba affrontare una costosa cura a Tel Aviv ha smosso il cuore di migliaia di sconosciuti che hanno deciso di aiutarlo e stanno contribuendo alla raccolta fondi su gofundme.com/f/aiutiamopierpaolo.

LEGGI ANCHE: Il tumore corre, scatta la raccolta fondi: un cagliaritano sogna le cure all’estero

LEGGI ANCHE: Raccolta fondi per curare il tumore. All’asta le maglie firmate del Cagliari

Ecco il primo video di Pierpaolo Piras per ringraziare i donatori: