Ecco le immagini diffuse dalla polizia che mostrano la difficile serata di venerdì. Il video comincia con le tensioni tra tifosi del Cagliari e sostenitori polacchi del Pogoń Szczecin intorno alla Sardegna Arena poco prima che cominciasse la partita amichevole. le riprese arrivano dagli impianti di videosorveglianza dello stadio. Si vedono poi, grazie a una serie di immagini amatoriali riprese dai tanti testimoni dei tafferugli, i polacchi mentre si aggirano minacciosi coi bastoni in mano per le stradine della Marina e alcuni momenti degli scontri con i tifosi del Cagliari intervenuti per affrontare gli ospiti esagitati. Le immagini mostrano poi i danni provocati dalla furia ultras nel quartiere storico in una notte di calcio internazionale che per sei tifosi polacchi è finita in cella.

