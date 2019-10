Alta tensione nel centro di Cagliari dopo l’amichevole tra i rossoblù e i polacchi del Pogoń Szczecin. Al termine della partita i tifosi stranieri hanno raggiunto la Marina e lì hanno scatenato il finimondo, con tavoli e sedie che volavano e clienti dei ristoranti che scappavano terrorizzati per le viuzze del quartiere che si affaccia su via Roma. Alcune decine di tifosi hanno affrontato un lungo viaggio per raggiungere la Sardegna dalla città di Stettino, centro vicino alla Germania e al Mar Baltico. Alcuni di loro hanno approfittato del sole e del Poetto, facendosi immortalare in foto in cui mostravano muscoli e tatuaggi accompagnate dall’hashtag #hooligans.

L’alto tasso alcolico ha caratterizzato la trasferta nell’Isola e già giovedì i gruppi di tifosi alticci non sono passati inosservati, ma venerdì sera la situazione è degenerata. Le prime tensioni si sono registrate nel prepartita, fuori dalla Sardegna Arena un gruppo di polacchi è venuto alle mani con alcuni tifosi del Cagliari e un sostenitore rossoblù è finito al pronto soccorso dopo aver ricevuto un colpo in faccia. Poi c’è stata la partita, che si è giocata senza alcun problema e si è chiusa con la vittoria dal Cagliari. Lasciata la sardegna Arena, non potendo ripartire in tarda serata, i tifosi polacchi si sono riversati in centro e hanno affollato le stradine della Marina. Il tasso alcolico del gruppo di polacchi ha continuato a salire fino a quando non è scoppiata la scintilla, che forse alcuni di loro stavano aspettando.

L’esatta dinamica dei fatti è ancora da ricostruire, ma sembra che l’arrivo di un gruppo di tifosi del Cagliari abbia fatto scattare i polacchi. All’improvviso tra via Napoli e via Cavour, è scoppiato il delirio, con clienti dei locali costretti a scappare perché sono cominciati a volare sedie e tavolini. Mentre le due tifoserie si affrontavano anche con lancio di oggetti, ci sono state alcune esplosioni, probabilmente due bombe carta, che hanno contribuito a creare tensione e attirare l’attenzione di tutto il quartiere Marina affollato per il weekend. Poi sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno riportato la situazione alla normalità e il personale dei ristoranti ha potuto recuperare gli arredi distrutti da quei momenti di furia ultrà. I tifosi del Cagliari nella stagione del centenario sognano di restare nella parte alta della classifica e raggiungere l’Europa. Ma questo assaggio di calcio internazionale vissuto nel cuore della città non è stato proprio dei migliori.

M.Z.