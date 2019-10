Il Cagliari ha battuto alla Sardegna Arena per 3-1 il Pogoń Szczecin, squadra della massima serie polacca. La gara amichevole è stata però caratterizzata da una rissa fuori dallo stadio nel prepartita. Un tifoso rossoblù è stato portato in ospedale con un codice verde per aver ricevuto un pugno. Tutto è avvenuto intorno alle 20,30. Un gruppo di tifosi polacchi che si trovava all’esterno dello stadio ha fronteggiato un gruppetto di supporter del Cagliari. Dopo qualche insulto, accentuato anche dall’abuso di alcol, i tifosi sono venuti alle mani: qualche schiaffo e pugni. Tutto è durato solo qualche istante, la polizia è subito intervenuta e ha sedato gli animi. Il tifoso contuso è stato trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per individuare e identificare tutte le persone coinvolte.

Le squadre sono poi scese in campo e gli ospiti sono passati in vantaggio su rigore al quinto minuto, dominando per tutto il primo tempo la formazione rimaneggiata dei rossoblù privi dei giocatori impegnati con le nazionali. Nella ripresa Maran ha fatto tornare in campo Paolo Faragò, assente da mesi, e soprattutto al 73esimo ha schierato in attacco Giovanni Simeone. La mossa si è rivelata determinante e in poco più di un quarto d’ora El Cholito ha ribaltato il risultato realizzando una tripletta.

Ecco la sintesi dell’amichevole internazionale vinta dal Cagliari in rimonta: