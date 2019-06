Chiede scusa a Live Nation, l’agenzia organizzatrice dei concerti di Vasco a Cagliari, ma conferma ogni dichiarazione e fa sua la frase “mai più in Sardegna”. Massimo Palmas, patron di Sardegna Concerti non si ferma e prosegue la sua battaglia sulla “pessima accoglienza” data, a suo dire, dalle istituzioni cagliaritane al concerto di Vasco.

LEGGI ANCHE: Vasco, Live Nation prende le distanze: “Non condividiamo le parole di Palmas”

“Nel porgere le nostre scuse a Live Nation per avere indebitamente riportato, attribuendola ai suoi massimi dirigenti, la frase ‘mai più in Sardegna’, confermiamo punto per punto tutte le criticità denunciate nella lettera-appello al sindaco, ivi compresa la frase incriminata, che a questo punto facciamo nostra, come facile profezia di quello che accadrà qualora non si dovessero affrontare i problemi denunciati”, scrive Palmas specificando che “da tale profezia sono ovviamente esclusi gli eventi programmati da tempo e per i quali sono stati già venduti migliaia di biglietti, come quello di Tiziano Ferro nel 2020. Perché è ovvio che un’organizzazione importante come la Live Nation manterrà in ogni caso gli impegni assunti con l’artista e con il suo pubblico”.

LEGGI ANCHE: “Live di Vasco, pessima accoglienza”: Sardegna Concerti attacca il Comune

Palmas punta il dito contro il presidente della Fiera, Gianluigi Molinari (che proprio oggi ha presentato il piano di rilancio della Fiera e il programma degli eventi sino a dicembre). Secondo il promoter Molinari “non dice la verità e continua ‘seccamente’ a smentire l’evidenza, e nega l’esistenza di un accordo siglato tra assessorato del Turismo e Fiera per la promozione nell’ambito dei grandi eventi programmati in quella sede”. Assessorato che, come ha confermato l’assessore Gianni Chessa ha stanziato circa 200 mila euro a favore della Fiera per la promozione di una serie di eventi tra cui Vasco Rossi. Per Palmas, che a supporto della sua tesi allega al comunicato stampa due lettere inviate da Sardegna Concerti e Live Nation, ma non le risposte, “il presidente Molinari continua a mantenere un atteggiamento di incredibile tracotanza, che fa il paio con le molteplici scorrettezze subite da Sardegna Concerti nel corso di questa vicenda, non ultimo il ridicolo tentativo di far credere di non aver mai intrattenuto rapporti con essa riguardo all’evento”.

Ma ne ha anche per l’ex assessore comunale della Cultura Paolo Frau, a proposito del regolamento approvato il 12 giugno dal Commissario: “L’ex Giunta comunale non solo non coordinava alcunché, ma neppure governava. Dato che non è assolutamente plausibile che un regolamento che nasce da obblighi derivanti da una legge del 2017, non sia stato oggetto di lavori da parte degli uffici comunali”. E giù anche con il servizio di soccorso del 118, il cui responsabile aveva precisato che il numero delle ambulanze necessarie in un evento è imposto da tabelle approvate dopo i fatti di Torino, in una conferenza Stato-Regioni. Per Palmas “quella sarda presenta dei parametri doppi rispetto alle altre regioni, senza alcuna ragione plausibile che non sia il nostro sconfinato autolesionismo. Per questo 6 ambulanze a San Siro e 12 a Cagliari. Ma neppure l’originalissima normativa sarda richiedeva l’obbligo di un presidio medico avanzato (un piccolo reparto ospedaliero con 10 posti letto dentro un padiglione della fiera) come invece richiesto dal 118”.