Non ci sta ad essere tirata in ballo: la Live Nation, società organizzatrice dei recenti concerti di Vasco Rossi alla Fiera di Cagliari, non è d’accordo con le parole di Massimo Palmas, patron di Sardegna Concerti, che ieri ha diffuso una lettera aperta al sindaco di Cagliari denunciando la pessima accoglienza delle istituzioni per i due concerti dell’artista.

LEGGI ANCHE: “Live di Vasco, pessima accoglienza”: Sardegna Concerti attacca il Comune

La società, che si è avvalsa della collaborazione in loco di Sardegna Concerti, tiene a precisare in una nota diffusa alle testate giornalistiche, che “non condivide pienamente le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da Massimo Palmas patron di Sardegna Concerti e rinnova la propria volontà di continuare a lavorare in Sardegna dove l’11 luglio 2020 ha già annunciato l’arrivo di Tiziano Ferro. In prospettiva della futura collaborazione augura invece l’apertura di un tavolo di discussione con la Regione Sardegna e la Fiera di Cagliari per poter condividere e definire con chiarezza e nel migliore dei modi i dettagli organizzativi dei prossimi eventi”.