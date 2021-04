Mancano le dosi di vaccino nel nord Sardegna e la Assl di Sassari è costretta a sospendere il programma di vaccinazione riservando le poche fiale presenti, agli over 80 e ai soggetti estremamente vulnerabili non ancora vaccinati e alla somministrazione delle seconde dosi già concordate.

Gli hub di Sassari, Alghero e Ozieri saranno aperti domani e nei giorni seguenti solamente per la vaccinazione di queste categorie. “A tutte le altre persone assistite, nonostante la precedente programmazione, è richiesto di non recarsi presso gli Hub vaccinali di Sassari, Alghero e Ozieri ma di attendere nuove indicazioni per la riprogrammazione dei loro appuntamenti”, raccomanda la Assl.

Intanto, in attesa di confermare le indiscrezioni sul ritorno in arancione, annunciate dall’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, la Sardegna viaggia su una media di quasi 11 mila dosi al giorno, più o meno in linea con il programma definito dal commissario straordinario per l’emergenza Covid il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Nelle ultime 24 ore, secondo il report del Governo, nell’Isola sono state effettuate 10.945 somministrazioni che portano il conteggio complessivo a 434.107 inoculazioni dall’avvio della campagna su 521.650 vaccini consegnati, cioè l’83,2 per cento.

Complessivamente oltre un quarto della popolazione sarda ha ricevuto il vaccino, il 26,47 per cento, almeno una dose il 18,6, mentre il richiamo per il 7,9 per cento. Ieri, con la quota record di oltre 13mila dosi, la Sardegna è arrivata ad essere la quarta regione per numero di inoculazioni giornaliere ogni 100mila abitanti, davanti alla Liguria e subito dietro a Basilicata, Marche e Puglia.

Nella settimana dal 12 al 18 aprile sono state eseguite circa 60mila somministrazioni a fronte di 48mila dosi di vaccino consegnate nell’Isola. Rispetto al target fissato da Figliuolo (77mila nella settimana dal 16 al 22 aprile) mancano all’appello solo poche migliaia di dosi, che verranno fatte in giornata. Un’ulteriore accelerazione dovrebbe arrivare dall’avvio delle somministrazioni della dose unica del siero Janssen della Johnson & Johnson, arrivato ieri a Cagliari per poi essere smistato nei vari hub e punti di vaccinazione.